«Лилль» обыграл «Реймс» благодаря голу на 30-й добавленной минуте

Матч «Реймс» - «Лилль» в стартовом туре чемпионата Франции получился слишком затяжным. Дело в том, что 11-й минуте защитник хозяев Абду Коне локтем попал в голову Анхелю Гомесу и получил красную карточку. Его оппонент потерял сознание и вскоре был отправлен в больницу, из-за этого матч был прерван надолго, и арбитр добавил 34 минуты ко времени первого тайма. На 30-й добавленной минуте «доги» воплотили свой позиционный перевес в гол - после корнера Бафоде Диаките переправил мяч в сетку, 0:1. «Лилль» доминировал и позволил сопернику пробить по воротам всего один раз. Правда, гости и сами особо ничего не создали, но три очка набрали. На 90-й минуте Джонатан Дэвид пробил головой в перекладину, а также отличился уже ударом ногой - 0:2.