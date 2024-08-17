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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» обыграл «Реймс» благодаря голу на 30-й добавленной минуте

17 Августа 2024 • 22:28 Комментировать
Реймс
0:2
Лилль

Матч «Реймс» - «Лилль» в стартовом туре чемпионата Франции получился слишком затяжным. Дело в том, что 11-й минуте защитник хозяев Абду Коне локтем попал в голову Анхелю Гомесу и получил красную карточку. Его оппонент потерял сознание и вскоре был отправлен в больницу, из-за этого матч был прерван надолго, и арбитр добавил 34 минуты ко времени первого тайма. На 30-й добавленной минуте «доги» воплотили свой позиционный перевес в гол - после корнера Бафоде Диаките переправил мяч в сетку, 0:1. «Лилль» доминировал и позволил сопернику пробить по воротам всего один раз. Правда, гости и сами особо ничего не создали, но три очка набрали. На 90-й минуте Джонатан Дэвид пробил головой в перекладину, а также отличился уже ударом ногой - 0:2.

Протокол игры  
Реймс0:2Лилль
  45'Диаките Бафоде (0:1)
  90'Дэвид Джонатан (0:2)
Диуф ЙеваннКоне Абдул 60' (Сангюи Ноа ( 60') Окуму ДжозефАгбаду ЭммануэльАкиеме СерхиоАтангана-Эдоа Валентин  46' 72' (Фофана Яя ( 72'  90') Коне Амаду  15'Манетси МаршалИто ДзюняДьяките Умар 61' (Хадра Реда ( 61') Накамура Кейто 72' (Диакон Мамаду ( 72')
Запасные: Адлен МартинДе Смет ТибоБоянг АдамаОльеро АлександрКипре Седрик
Шевалье ЛюкаМанди Аисса 73' (Мёнье Тома ( 73') Диаките БафодеРибейро АлександроСантос ТиагоИсмаили Гонсалвес  67' 83' (Гудмундссон Габриэль ( 83') Кабелла Реми 87' (Мбаппе Эйтан ( 87') Мукау Нгалаэль  71' 73' (Буадди Айюб ( 73') Гомес Анхель 45' (Харальдссон Хакон-Арнар ( 45') Сахрауи ОсамБайо Мохамед 46' (Дэвид Джонатан ( 46')
Запасные: Манноне ВитоТуре УсманИлич Андрей
17 августа. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Реймс

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13:42
Ставка и прогноз на матч Реймс — Лилль чемпионата Франции — 17 августа 2024
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