«Лилль» обыграл «Реймс» благодаря голу на 30-й добавленной минуте

Матч «Реймс» - «Лилль» в стартовом туре чемпионата Франции получился слишком затяжным. Дело в том, что 11-й минуте защитник хозяев Абду Коне локтем попал в голову Анхелю Гомесу и получил красную карточку. Его оппонент потерял сознание и вскоре был отправлен в больницу, из-за этого матч был прерван надолго, и арбитр добавил 34 минуты ко времени первого тайма. На 30-й добавленной минуте «доги» воплотили свой позиционный перевес в гол - после корнера Бафоде Диаките переправил мяч в сетку, 0:1. «Лилль» доминировал и позволил сопернику пробить по воротам всего один раз. Правда, гости и сами особо ничего не создали, но три очка набрали. На 90-й минуте Джонатан Дэвид пробил головой в перекладину, а также отличился уже ударом ногой - 0:2.
Протокол игры
|45'Диаките Бафоде (0:1)
|90'Дэвид Джонатан (0:2)
Диуф Йеванн•Коне Абдул60' (Сангюи Ноа (60') •Окуму Джозеф•Агбаду Эммануэль•Акиеме Серхио•Атангана-Эдоа Валентин 46'72' (Фофана Яя (72') • 90'Коне Амаду• 15'Манетси Маршал•Ито Дзюня•Дьяките Умар61' (Хадра Реда (61') •Накамура Кейто72' (Диакон Мамаду (72')
Шевалье Люка•Манди Аисса73' (Мёнье Тома (73') •Диаките Бафоде•Рибейро Александро•Сантос Тиаго•Исмаили Гонсалвес 67'83' (Гудмундссон Габриэль (83') •Кабелла Реми87' (Мбаппе Эйтан (87') •Мукау Нгалаэль 71'73' (Буадди Айюб (73') •Гомес Анхель45' (Харальдссон Хакон-Арнар (45') •Сахрауи Осам•Байо Мохамед46' (Дэвид Джонатан (46')
Запасные: Манноне Вито•Туре Усман•Илич Андрей
17 августа. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
Бан пользователя