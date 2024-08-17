«Марсель» забил 5 мячей на поле «Бреста»

В первом туре Лиги 1 «Брест» ни в чём не уступил «Марселю», кроме реализации моментов, гости в итоге устроили сопернику разгром. Уже на третьей минуте Мэйсон Гринвуд отличился. Тут же Дерек Корнелиус в своей штрафной сфолил на Людовике Ажорке - пенальти. Ромен дель Кастильо пробил с точки, и кипер выручил. В середине тайма Луис Энрике нанес удар правой ногой с удачным рикошетом - 0:2. Еще до перерыва Гринвуд с 11-метрового развел мяч и голкипера по углам. На шестой добавленной минуте первого тайма хозяева забили гол престижа - Махди Камара правой ногой нанес классный удар из-за пределов штрафной - 1:3.

На 48-й минуте после ошибки Брендана Шардонне Энрике оформил дубль, а точку поставил Элье Ваи с пенальти, пробив по центру - 1:5.