«Марсель» забил 5 мячей на поле «Бреста»

В первом туре Лиги 1 «Брест» ни в чём не уступил «Марселю», кроме реализации моментов, гости в итоге устроили сопернику разгром. Уже на третьей минуте Мэйсон Гринвуд отличился. Тут же Дерек Корнелиус в своей штрафной сфолил на Людовике Ажорке - пенальти. Ромен дель Кастильо пробил с точки, и кипер выручил. В середине тайма Луис Энрике нанес удар правой ногой с удачным рикошетом - 0:2. Еще до перерыва Гринвуд с 11-метрового развел мяч и голкипера по углам. На шестой добавленной минуте первого тайма хозяева забили гол престижа - Махди Камара правой ногой нанес классный удар из-за пределов штрафной - 1:3.
На 48-й минуте после ошибки Брендана Шардонне Энрике оформил дубль, а точку поставил Элье Ваи с пенальти, пробив по центру - 1:5.
Протокол игры
|3'Гринвуд Мэйсон (0:1)
|26'Луис Энрике I (0:2)
|31'Гринвуд Мэйсон (0:3)
|(1:3) Камара Махди45'
|48'Луис Энрике I (1:4)
|69'Ваи Элье (1:5)
Бизот Марко•Лала Кенни• 45'Шардонне Брендан•Ле Кардинал Жюльен•Амави Жордан 74'84' (Зогбе Люк (84') •Мартен Жонас 31'70' (Мбок Хианга (70') •Камара Махди•Перейра-Лаже Матиаш 16'70' (Камблан Аксель (70') •Дель Кастильо Ромен•Ажорк Людовик64' (Февр Ромен (64') •Ле Дуарон Жереми
Запасные: Кудерт Грегуар•Дари Ашраф•Leo Botz•Ibrahim Kante
Рульи Херонимо•Мурильо Микаэль•Балерди Леонардо•Корнелиус Дерек• 7'Лирола Поль71' (Меите Бамо (71') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Мерлен Кентен•Гринвуд Мэйсон•Арит Амин88' (Кейлиан Абдалла (88') •Луис Энрике I88' (Ронжье Валентин (88') •Ваи Элье71' (Мумбанья Фарис (71'Enzo Sternal79')
17 августа. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
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