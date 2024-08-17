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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» забил 5 мячей на поле «Бреста»

17 Августа 2024 • 20:02 Комментировать
Брест
1:5
Марсель

В первом туре Лиги 1 «Брест» ни в чём не уступил «Марселю», кроме реализации моментов, гости в итоге устроили сопернику разгром. Уже на третьей минуте Мэйсон Гринвуд отличился. Тут же Дерек Корнелиус в своей штрафной сфолил на Людовике Ажорке - пенальти. Ромен дель Кастильо пробил с точки, и кипер выручил. В середине тайма Луис Энрике нанес удар правой ногой с удачным рикошетом - 0:2. Еще до перерыва Гринвуд с 11-метрового развел мяч и голкипера по углам. На шестой добавленной минуте первого тайма хозяева забили гол престижа -  Махди Камара правой ногой нанес классный удар из-за пределов штрафной - 1:3.

На 48-й минуте после ошибки Брендана Шардонне Энрике оформил дубль, а точку поставил Элье Ваи с пенальти, пробив по центру - 1:5.

Протокол игры  
Брест1:5Марсель
  3'Гринвуд Мэйсон (0:1)
  26'Луис Энрике I (0:2)
  31'Гринвуд Мэйсон (0:3)
(1:3) Камара Махди45'  
  48'Луис Энрике I (1:4)
  69'Ваи Элье (1:5)
Бизот МаркоЛала Кенни  45'Шардонне БренданЛе Кардинал ЖюльенАмави Жордан  74' 84' (Зогбе Люк ( 84') Мартен Жонас  31' 70' (Мбок Хианга ( 70') Камара МахдиПерейра-Лаже Матиаш  16' 70' (Камблан Аксель ( 70') Дель Кастильо РоменАжорк Людовик 64' (Февр Ромен ( 64') Ле Дуарон Жереми
Запасные: Кудерт ГрегуарДари АшрафLeo BotzIbrahim Kante
Рульи ХеронимоМурильо МикаэльБалерди ЛеонардоКорнелиус Дерек  7'Лирола Поль 71' (Меите Бамо ( 71') Хёйбьерг Пьер-ЭмильМерлен КентенГринвуд МэйсонАрит Амин 88' (Кейлиан Абдалла ( 88') Луис Энрике I 88' (Ронжье Валентин ( 88') Ваи Элье 71' (Мумбанья Фарис ( 71'Enzo Sternal 79')
Запасные: Ньякосси РоджериоДе Ланге ЖеффриГаэль ЛафонтAlexi Koum
17 августа. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
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