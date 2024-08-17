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«ПСЖ» назвал неутешительные сроки восстановления Рамуша

17 Августа 2024 • 17:58 Комментировать
Гавр
1:4
ПСЖ

Гонсалу Рамуш отметился голевым пасом на старте первого матча в сезоне против «Гавра». Но уже на 20-й минуте рулевому «ПСЖ» Луису Энрике пришлось менять португальского форварда из-за травмы.

«ПСЖ» в субботу выпустил пресс-релиз, в котором сообщил неутешительную новость – Рамушу понадобится операция. Хирургическое вмешательство будет проведено в ближайшие дни.

Ожидается, что на восстановление Гонсалу Рамушу будет нужно около трёх месяцев. Таким образом, вернуться на поле 23-летний португалец сможет только ближе к концу осени. Разумеется, травма Рамуша на старте сезона является ударом для Луиса Энрике.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Гонсалу Рамуш

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