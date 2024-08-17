«ПСЖ» может надолго потерять форварда

Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш получил травму в первом матче сезона против «Гавра» в пятницу вечером. По словам главного тренера парижан Луиса Энрике, травма кажется довольно серьёзной.

«Я не врач, но всё выглядит довольно серьёзно. Я не знаю, сколько недель пропустит Рамуш, но травма кажется серьёзной», - сказал Энрике журналистам.

Как сообщает портал Goal, Рамуш покидал стадион в специальном защитном ботинке. Португалец получил повреждение голеностопа.

Напомним, что «ПСЖ» обыграл «Гавр» на выезде с крупным счётом 4:1. Рамуш был заменён уже на 20-й минуте, при этом он успел отдать голевой пас.