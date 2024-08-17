«ПСЖ» посредством своего официального сайта объявил о пополнении в составе. В клуб перебрался атакующий полузащитник Дезире Дуэ, который ранее представлял «Ренн». 19-летний футболист заключил с чемпионом Франции контракт на пять лет.

Этим летом Дуэ выступил за сборную Франции на футбольном турнире Олимпиады. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, «ПСЖ» заплатил за трансфер 50 миллионов евро.

«Я рад присоединиться к «ПСЖ». Я действительно взволнован, счастлив и горд. Это мечта, ставшая реальностью. Я не могу дождаться, чтобы открыть для себя «Парк де Пренс» в футболке «ПСЖ» и сыграть перед этими болельщиками», - сказал Дуэ.

Напомним, что в первом туре Лиги 1 «ПСЖ» обыграл «Гавр» со счётом 4:1.