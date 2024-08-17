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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» забил трижды в последние 5 минут - такого в Лиге 1 не было с 2016 года

17 Августа 2024 • 02:34 Комментировать
Гавр
1:4
ПСЖ

 «ПСЖ» начал с крупной победы новый сезон французского чемпионата, фаворит обыграл в гостевом матче «Гавр», забив тому четыре мяча. Причём три из них побывали в воротах хозяев поля после 85-й минуты  игры - их забили игроки, вышедшие на замену, что само по себе стало редким свершением.

Также выяснилось, что три гола в последние пять минут основного времени матча команда французского чемпионата не забивала с 2016 года. Правда, тогда это был не «ПСЖ», а «Монако» - тогда монегаски огорчили «Нанси», после чего стали чемпионами страны с молодым Килианом Мбаппе в составе.

В следующем туре французского чемпионата «Пари Сен-Ж» сыграет с «Монпелье». Это случится в следующее воскресенье, 25 августа.


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