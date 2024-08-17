​Ли кан Ин забил быстрейший стартовый гол чемпионата Франции с 2009 года

«ПСЖ» начал с крупной победы новый сезон французского чемпионата, фаворит обыграл в гостевом матче «Гавр», забив тому четыре мяча. Первый из них влетел в ворота хозяев поля был забит уже на третьей минуте игры - это сделал корейский нападающий Ли кан Ин.

Как оказалось, это рекордно быстрый гол для нового сезона Лиги 1 за последние пятнадцать лет. Лишь Мамаду Ньянг в 2009 году, 8 августа, забил быстрее в ворота «Гренобля» - на 102-й секунде игры (1:42).

В следующем туре французского чемпионата «Пари Сен-Жермен» сыграет с «Монпелье». Это случится в следующее воскресенье, 25 августа.