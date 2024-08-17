​Сразу трое игроков «ПСЖ» забили после выхода на замену - в Лиге 1 с клубом это случалось лишь раз

«ПСЖ» начал с крупной победы новый сезон французского чемпионата, фаворит обыграл в гостевом матче «Гавр», забив тому четыре мяча. Три из них «положили» игроки, вышедшие на замену - Усман Дембеле, Брэдли Баркола и Коло Муани, который реализовал пенальти.

Как оказалось, с «ПСЖ» в матче чемпионата Франции такое случалось лишь один раз, и было это в 1996 году. Тогда «ПСЖ» обыграл в матче Лиги 1 «Монпелье», и три мяча также были забиты разными игроками, вышедшими на замену.

Любопытно, что в следующем туре чемпионата «ПСЖ» сыграет как раз с «Монпелье». Это случится в следующее воскресенье, 25 августа.