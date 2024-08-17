Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Сразу трое игроков «ПСЖ» забили после выхода на замену - в Лиге 1 с клубом это случалось лишь раз

17 Августа 2024 • 02:01 Комментировать

«ПСЖ» начал с крупной победы новый сезон французского чемпионата, фаворит обыграл в гостевом матче «Гавр», забив тому четыре мяча. Три из них «положили» игроки, вышедшие на замену - Усман Дембеле, Брэдли Баркола и Коло Муани, который реализовал пенальти.

Как оказалось, с «ПСЖ» в матче чемпионата Франции такое случалось лишь один раз, и было это в 1996 году. Тогда «ПСЖ» обыграл в матче Лиги 1 «Монпелье», и три мяча также были забиты разными игроками, вышедшими на замену.

Любопытно, что в следующем туре чемпионата «ПСЖ» сыграет как раз с «Монпелье». Это случится в следующее воскресенье, 25 августа.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Гавр Монпелье ПСЖ ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дзюба выбрал новый клуб Из-за них «Реал» чуть не упустил Суперкубок УЕФА: три худших игрока матча против «Аталанты» УЕФА обновил рейтинг клубов, «Реал» – на втором месте Джикия и Соболев могут снова оказаться в одной команде Стало известно, почему игроки «Барселоны» жаловались Хави на Левандовски Беллингем высказался о своей позиции в «Реале» после прихода Мбаппе Флик договорился о новом трансфере «Барселоны» Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона Тренер выбрал клуб для Зиньковского, который может реанимировать его Можно забыть о голах со штрафных в современном футболе, объясняем почему
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Экс-хоккеист СКА отреагировал на новость о том, что КХЛ может пополнить команда из Сербии Официально: Тайсон Фьюри и Александр Усик подерутся 21 декабря Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Гавр Гавр
ПСЖ ПСЖ
1
4
7.40 4.80 1.45
Видео
17.08.24 в 18:00
Брест Брест
Марсель Марсель
2.50 3.40 2.65
Видео
17.08.24 в 20:00
Реймс Реймс
Лилль Лилль
3.60 3.60 1.95
Видео
17.08.24 в 22:00
Монако Монако
Сент-Этьен Сент-Этьен
1.47 4.60 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Августа
02:01 · Франция. Лига 1
​Сразу трое игроков «ПСЖ» забили после выхода на замену - в Лиге 1 с клубом это случалось лишь раз
16 Августа
23:52 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» Сафонова едва не потерял очки в матче с «Гавром» Кузяева
23:10 · Испания. Ла Лига
«Ренн» близок к договорённости по трансферу игрока «Барселоны»
22:56 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» минимально обыгрывает «Гавр» по итогу первого тайма
21:58 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» забил первый гол нового сезона Лиги 1 уже на третьей минуте 1
21:15 · Франция. Лига 1
Кузяев — в стартовом составе «Гавра» на битву с «ПСЖ»
21:15 · Франция. Лига 1
«Гавр» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4
21:08 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» назвал состав на матч с «Гавром»: Сафонов в запасе
18:12 · Франция. Лига 1
Акинфеев — о трансфере Сафонова в «ПСЖ»: «Никто об этом даже не мечтал»
17:26 · Испания. Ла Лига
Пау Лопес сменил «Марсель» на «Жирону» официально
14:05 · Англия. Премьер-лига
Угарте не попал в заявку «ПСЖ» - он хочет в «Манчестер Юнайтед»
13:57 · Франция. Лига 1
Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на первый матч Лиги 1
11:13 · Англия. Премьер-лига
Мендеш пытается устроить трансфер Угарте в топ-клуб АПЛ
09:51 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Челси» – приоритетная цель французского клуба
06:24 · Франция. Лига 1
Де Дзерби рассказал, какова его цель в «Марселе»
06:13 · Италия. Серия А
Названа зарплата Фофана в «Милане» слухи
06:03 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» близка к покупке трансферной цели «ПСЖ»
02:45 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» отказался от одной из трансферных целей
00:42 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» намерен усилить ещё две позиции этим летом
15 Августа
23:49 · Франция. Лига 1
Дуэ завершит переход в «ПСЖ» в пятницу
23:22 · Англия. Премьер-лига
Санчо вряд ли перейдёт в «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» готов дать игроку шанс
21:26 · Франция. Лига 1
Луис Энрике неправильно умножил два числа, говоря о замене для Мбаппе
21:14 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» может подписать нового игрока в атаку – известно имя
20:31 · Франция. Лига 1
Головин пропустит первый матч «Монако» в новом сезоне Лиги 1
18:44 · Италия. Серия А
Юссуф Фофана продолжит карьеру в «Милане» слухи
Все новости
Рекомендуем