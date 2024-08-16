«ПСЖ» Сафонова едва не потерял очки в матче с «Гавром» Кузяева

Стартовый матч Лиги 1 «Гавр» - «ПСЖ» получился необычным. Фаворит повёл уже на третьей минуте, в концовке рисковал потерять очки, но за несколько атак счет стал разгромным. В одной из первых атак передачу отдал Гонсалу Рамуш на правый край штрафной, Ли Кан-Ин сумел нанести удар в дальний угол, и мяч влетел впритирку со стойкой - 0:1. Рандаль Коло-Муани нанес мощный удар по воротам соперника, мяч попал в перекладину и вылетел в поле. Абдулайе Туре забил мяч после навеса с левого края, но судья отменил взятие ворот, ведь Хосуэ Касимир, который явно мешал вратарю «ПСЖ» среагировать, был в офсайде. Перед перерывом Витинья отдавал передачу на партнера, Кан-Ин покатил мяч мимо вратаря, но попал в ногу последнему.

«Гавр» курьезно отыгрался на 48-й минуте - Готье Льорис с левого края выполнил подачу в чужую штрафную, и мяч влетел в ворота, так и никого не коснувшись, - 1:1. Вскоре «ПСЖ» неудачно разыграл корнер, а Касимир, сыграв на опережении, убежал к воротам и забил мяч в рамку соперника, но была игра рукой у него - нет гола. Классный удар Кан-Ин нанес - с левого края штрафной футболист бил в ближнюю девятку, но в итоге угодил в перекладину.

Только на 85-й минуте фаворит вырвал победу - изящная атака «ПСЖ», подача с левого края в центр, откуда Усман Дембеле ударом головой поразил правый угол рамки противника. Тут же Жоау Невеш сделал пас на фланг, где классно мяч обработал Бредли Баркола, ушел тот с левого края в центр и аккуратно подсек мяч в дальний угол - 1:3. А Коло-Муани с пенальти спокойно пробил в правый угол, и мяч влетел впритирку со стойкой - 1:4.

Далер Кузяев провел на поле 90 минут, Матвей Сафонов остался в запасе.