«ПСЖ» минимально обыгрывает «Гавр» по итогу первого тайма

Во Франции вечером 17 августа проходит дебютный матч сезона французской Лиги 1. «Гавр» принимает дома в рамках встречи «ПСЖ».

По итогу первого тайма впереди гости из Парижа – 1:0. Быстрый гол удался гостям, автором которого стал южнокорейский вингер Ли Кан-Ин. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов остался в этой игре на скамейке запасных. Хавбек «Гавра», бывший зенитовец Далер Кузяев вышел в основе своего клуба с первых минут.

Текстовую трансляцию встречи проводит наш портал. Впереди второй тайм, который вот-вот стартовал в Гавре.