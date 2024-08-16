«ПСЖ» забил первый гол нового сезона Лиги 1 уже на третьей минуте

В пятницу вечером новый сезон во французской Лиге 1 открывает матч между «Гавром» и «ПСЖ». Первого забитого гола в новом чемпионате болельщикам не пришлось ждать долго. Уже на третьей минуте в воротах «Гавра» расписался полузащитник парижан Ли Кан-Ин.

Следить за дальнейшим развитием событий на поле в этом матче можно на портале LiveResult – там проходит подробная текстовая трансляция.

Отметим, что «ПСЖ» является действующим чемпионом Франции. Этим летом состав команды Луиса Энрике несколько изменился. Так, например, звёздный нападающий Килиан Мбаппе перебрался в мадридский «Реал».