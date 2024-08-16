Кузяев — в стартовом составе «Гавра» на битву с «ПСЖ»

Сегодня, 16 августа, «Гавр» примет на своём поле «ПСЖ» в рамках первого тура нового сезона французской Лиги 1.

Стоит сказать, что с первых минут на поле выйдет российский полузащитник Далер Кузяев. Полностью стартовый состав «Гавра» выглядит следующим образом: Десма (вр), Льорис, Него, Опери, Юте, Кехта, Кузяев, Н’диайе, Туре, Касимир, Джуджу.

Старт поединка «Гавр» - «ПСЖ» запланирован на 21:45 по московскому времени. За всеми событиями матча вы сможете следить в прямой текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

Ранее стало известно, что российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не попал в стартовый состав своей команды на игру с «Гавром».