«ПСЖ» назвал состав на матч с «Гавром»: Сафонов в запасе

Сегодня, 16 августа, «ПСЖ» встретится в гостях с «Гавром» в рамках первого тура нового сезона чемпионата Франции.

Пресс-служба парижан опубликовала список футболистов, которые могут принять участие в предстоящем поединке. Стоит сказать, что российский голкипер Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

Стартовый состав «ПСЖ»: Доннарумма (вр), Хакими (к), Бералдо, Пачо, Заге, Витинья, Заир-Эмери, Кан-Ин, Мбайе, Рамуш, Асенсио.

Начало матча между «Гавром» и «ПСЖ» запланировано на 21:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует спортивный портал LiveResult.