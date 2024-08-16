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Чемпионат Франции. Лига 1

Акинфеев — о трансфере Сафонова в «ПСЖ»: «Никто об этом даже не мечтал»

16 Августа 2024 • 18:12 Комментировать
Гавр
...
ПСЖ
1 7.40 X 4.80 2 1.45
Через 3 ч. 14 мин.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал переход российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

Текущим летом французский гранд выложил за 25-летнего Сафонова 20 миллионов евро.

«Хорошо, что Матвей уехал. Это всегда хорошо, тем более что в «ПСЖ». Мне кажется, никто об этом даже не мечтал, в том числе и сам Матвей», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».

Напомним, Сафонов подписал контракт с «ПСЖ» до лета 2029. Сегодня, 16 августа, парижане сыграют на выезде с «Гавром» в рамках первого тура нового сезона чемпионата Франции. Начало поединка запланировано на 21:45 по московскому времени.

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