Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на первый матч Лиги 1

«ПСЖ» в пятницу обнародовал список футболистов, которые могут выступить в стартовом туре чемпионата Франции против «Гавра». В списке оказался и российский вратарь Матвей Сафонов – он перебрался в парижскую команду этим летом из «Краснодара».

Основным вратарём «ПСЖ» считается Джанлуиджи Доннарумма – итальянец тоже попал в заявку на матч. Матвей Сафонов будет стараться выиграть конкуренцию у известного конкурента.

Матч между «Гавром» и «ПСЖ» стартует в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.