Де Дзерби рассказал, какова его цель в «Марселе»

Главный тренер «Марселя» Роберто де Дзерби поделился своей целью перед стартом чемпионата Франции.

В субботу «провансальцы» сыграют на выезде против «Бреста» в поединке первого тура Лиги 1. Для итальянского специалиста это первый официальный матч во главе команды.

«Наша цель – быть конкурентами для «ПСЖ». С другим настроем в «Марсель» работать не приходят», – поведал в интервью L'Equipe 45-летний наставник в преддверии встречи с «Брестом».

Роберто де Дзерби возглавил «Марсель» этим летом. Прежде рулевой на протяжении почти двух лет работал в «Брайтоне».

В прошедшем сезоне «Марсель» финишировал восьмым в Лиге 1.