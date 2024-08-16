«ПСЖ» отказался от одной из трансферных целей

«Пари Сен-Жермен» не планирует возобновлять переговоры по атакующему полузащитнику «Лиона» Райану Шерки.

Недавно французские СМИ сообщили о готовности парижского гранда предпринять очередную попытку подписания 20-летнего футболиста, однако известный инсайдер Фабрицио Романо эту информацию не подтвердил. По данным итальянского трансферного эксперта, «ПСЖ» не планирует вступать в новые переговоры по Шерки. Действующие чемпионы Франции сосредоточены на других целях.

Контракт Райана Шерки с «Лионом» истекает по окончании сезона-2024/25. Стоимость француза, по оценке портала Transfermarkt, составляет 25 млн евро.