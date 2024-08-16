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Чемпионат Франции. Лига 1

«Гавр» – «ПСЖ»: Выйдут ли Сафонов и Кузяев в стартовых составах на матч открытия чемпионата Франции

16 Августа 2024 • 09:00 Комментировать
Гавр
...
ПСЖ
1 7.40 X 4.80 2 1.45
Через 12 ч. 27 мин.

В первом туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет в гостях с «Гавром». Появятся ли с первых минут в этом матче два российских футболиста – вратарь парижан Матвей Сафонов и полузащитник «Гавра» Далер Кузяев?

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается угадать стартовые составы команд на предстоящую игру.

«Гавр»: Десма, Зуауи, Готье Льорис, Юте-Кинкуэ, Санганте, Абдулайе Туре, Дьявара, Джуджу, Кузяев, Касимир Хосуэ, Нгура.

«ПСЖ»: Доннарумма, Беральдо, Шкриньяр, Маркиньос, Заге, Асенсио, Витинья, Заир-Эмери, Ли Кан-Ин, Коло-Муани, Дембеле.

У «ПСЖ»  травмированы защитники Преснель Кимпембе и Люка Эрнандес. В стане «Гавра» повреждение у нападающего Энди Логбо.

Оценим шансы Далера Кузяева выйти в стартовом составе в 50 процентов. Предположим, что Луис Энрике сделает выбор вратаря на этот матч в пользу Джанлуиджи Доннаруммы, а не Матвея Сафонова.

Всё-таки новый сезон станет для Доннаруммы четвёртым в стане «ПСЖ», тогда как Сафонов только адаптируется и осваивается в парижском клубе после трансфера из «Краснодара».

В прошлом розыгрыше чемпионата Франции «ПСЖ» с отрывом взял чемпионство, а «Гавр» боролся за выживание и сохранил прописку в Лиге 1 без стыковых матчей, заняв пятнадцатое место.

В августовских товарищеских матчах «ПСЖ» сыграл вничью с австрийским «Штурмом» (2:2) и немецким «РБ Лейпцигом» (1:1), а «Гавр» встречался с нидерландским клубом НЕК из Неймегена (1:1), парижским клубом «Ред Стар» (1:2) и немецким «Бохумом» (0:6).

Матч «Гавр» – «ПСЖ» состоится сегодня на стадионе «Осеан» сегодня, 16 августа, в 21:45 по московскому времени. За ходом игры можно будет наблюдать в прямой текстовой трансляции на LiveResult.Ru.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр ПСЖ Далер Кузяев Матвей Сафонов ещё теги

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