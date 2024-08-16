«ПСЖ» намерен усилить ещё две позиции этим летом

Работа «Пари Сен-Жермен» на трансферном рынке ещё не завершена.

В ближайшее время ряды парижан официально пополнит полузащитник «Ренна» Дезире Дуэ. Согласно сведениям журналиста Марка Мешенуа, после этого «ПСЖ» планирует подписать ещё двух игроков – нападающего и центрального защитника, способного при необходимости заменять Ашрафа Хакими на правом фланге.

Отмечается, что в клубе уже изучили кандидатуры нескольких форвардов. Отпускать Рандаля Коло-Муани и Гонсалу Рамуша, несмотря на слухи, парижский гранд не намерен.

В пятницу команда Луиса Энрике сыграет на выезде против «Гавра» в матче первого тура Лиги 1.