Дуэ завершит переход в «ПСЖ» в пятницу

В «Пари Сен-Жермен» готовятся объявить о подписании дорогостоящего новичка.

Парижане полностью согласовали сделку и с самим 19-летним игроком, и с «Ренном», которому он пока принадлежит. По данным Djamel, в четверг Дуэ прошёл первую часть медосмотра для «ПСЖ», а в пятницу состоятся заключительные тесты. Сразу после этого перспективный атакующий полузащитник поставит подпись в договоре с действующими чемпионами Франции. Контракт будет рассчитан на пять лет.

Напомним, «ПСЖ» удалось перехватить Дезире Дуэ у «Баварии». Именно мюнхенский клуб долгое время считался главным претендентом на француза.