Луис Энрике неправильно умножил два числа, говоря о замене для Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, как клубу заменить нападающего Килиана Мбаппе.

«Все мы знаем Килиана и его качества как футболиста. Это [замена Мбаппе] захватывающий вызов для нас всех – как для тренера, так и для команды. Исходя из моего опыта, если четыре игрока забьют по 12 голов, то получится 42 гола, а это больше 40», - сказал Энрике журналистам.

Как известно, если 12 умножить на 4, то получается 48, а не 42. То есть Луис Энрике допустил ошибку при вычислении, хотя вряд ли это очень важно.

Напомним, что в среду Килиан Мбаппе дебютировал за «Реал» и даже забил гол в ворота «Аталанты».