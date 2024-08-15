«ПСЖ» может подписать нового игрока в атаку – известно имя

«ПСЖ» работает над усилением состава команды. Как сообщает известный журналист Санти Ауна, гранд Лиги 1 возобновил интерес к атакующему полузащитнику Райану Шерки из «Лиона».

Отмечается, что главный тренер парижан Луис Энрике хочет заполучить творческого футболиста в линию атаки. Именно по этой причине клуб обратился к кандидатуре Шерки.

Ранее слухи связывали Райана Шерки с клубами из Германии – с «РБ Лейпцигом» и дортмундской «Боруссией».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 20-летнего Шерки в 25 миллионов евро. За первую команду «Лиона» полузащитник провёл 141 матч, в которых забил 17 голов и отдал 25 голевых передач на партнёров.