Головин пропустит первый матч «Монако» в новом сезоне Лиги 1

Хавбек «Монако» Александр Головин не сможет помочь своей команде в стартовом матче французской Лиги 1.

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер заявил RMC Sport о том, что 28-летний россиянин пропустит игру против «Сент-Этьена». Напомним, на сборах полузащитник получил травму.

В прошлом сезоне Головин появился на поле в 25 матчах чемпионата Франции, забил шесть мячей и записал на свой счет шесть ассистов.

Матч первого тура Лиги 1 между «Монако» и «Сент-Этьеном» состоится в субботу, 17 августа. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.