Энрике высказался о конкуренции Сафонова с Доннаруммой

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился комментарием о конкуренции между вратарями Матвеем Сафоновым и Джанлуиджи Доннаруммой.

— Я никогда не говорю вратарям, что кто-то будет первым или вторым. Мои футболисты всегда должны быть готовы играть, когда я их вызову, — заявил Энрике журналистам.

Напомним, Сафонов присоединился к «ПСЖ» текущим летом, а Доннарумма выступает за французский гранд с 2021 года.

Уже завтра, 16 августа, «ПСЖ» встретится на выезде с «Гавром» в рамках первого тура чемпионата Франции. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.