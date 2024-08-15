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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике высказался о конкуренции Сафонова с Доннаруммой

15 Августа 2024 • 15:41 Комментировать
Гавр
...
ПСЖ
1 6.80 X 4.60 2 1.45
16.08 21:45

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился комментарием о конкуренции между вратарями Матвеем Сафоновым и Джанлуиджи Доннаруммой.

— Я никогда не говорю вратарям, что кто-то будет первым или вторым. Мои футболисты всегда должны быть готовы играть, когда я их вызову, — заявил Энрике журналистам.

Напомним, Сафонов присоединился к «ПСЖ» текущим летом, а Доннарумма выступает за французский гранд с 2021 года.

Уже завтра, 16 августа, «ПСЖ» встретится на выезде с «Гавром» в рамках первого тура чемпионата Франции. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.

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ПСЖ Луис Энрике Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов ещё теги

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