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Чемпионат Франции. Лига 1

Суперкомпьютер выбрал следующего чемпиона Франции

14 Августа 2024 • 22:26 Комментировать
Гавр
...
ПСЖ
1 7.00 X 4.60 2 1.45
16.08 21:45

Стало известно, у кого наибольшие шансы выиграть новый сезон французской Лиги 1.

Телеграм-канал Opta Sports опубликовал шансы команд на успех в предстоящем сезоне. Суперкомпьютер считает, что «ПСЖ» без конкуренции заберет чемпионский титул. Вероятность такого исхода оценивается в 79%. Вторым претендентом на чемпионство считается «Монако» (8,8%), а замыкает тройку «Лилль» (5,3%).

Помимо этого, за золотые медали могут побороться «Ланс» (1,5%), «Марсель» (1,4%), «Ницца» (1%), Лион» (1%), «Ренн» (1%) и «Брест» (0,9%).

Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ». Старт нового сезона состоится 16 августа.

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