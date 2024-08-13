«Марсель» официально усилился нападающим «Ланса» Элье Ваи. Француз подписал с провансальским клубом длительный контракт на пять лет. По оценке портала Transermarkt, новичок обошёлся «Марселю» в немалую сумму - 25 млн евро.

Ваи всего 21 год. Молодой футболист является воспитанником системе «Монпелье». В «Лансе» он оказался летом 2023 года, за актив в центр нападения клуб с севера Франции заплатил 30 млн евро. Также прошлым летом персону связывали с лондонским «Челси».

Напомним, что летом «Марсель» обрёл нового главного тренера. Им стал известный по работе с «Брайтоном» в последние годы Роберто де Дзерби.