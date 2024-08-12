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«ПСЖ» может расстаться с пятью игроками до конца лета

12 Августа 2024 • 22:27 Комментировать
Гавр
...
ПСЖ
16.08 21:45

В «Пари Сен-Жермен» готовы расстаться с рядом игроков до закрытия летнего трансферного окна.

Покинуть ряды парижан в ближайшие недели могут защитники Милан Шкриньяр и Норди Мукиэле, а также полузащитники Данилу Перейра, Мануэль Угарте и Карлос Солер. По сведениям журналиста Марка Мешенуа, все пять игроков не входят в планы главного тренера Луиса Энрике, поэтому клуб охотно отпустит их, если получит приемлемые предложения.

Наиболее конкретный интерес в настоящий момент проявляется к Солеру – его хотят видеть в «Вест Хэме», «Брайтоне» и «Реал Сосьедаде». «ПСЖ» запрашивает за 27-летнего испанца 20 млн евро.

Основным претендентом на Угарте считается «Манчестер Юнайтед», но «красных дьяволов» не устраивает ценник в 60 млн евро, установленный грандом Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
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