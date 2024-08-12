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Чемпионат Франции. Лига 1

​Головин не сыграет против «Барсы»

12 Августа 2024 • 14:09 Комментировать

Российский нападающий Александр Головин, недавно выбранный капитаном «Монако», не сможет сыграть в товарищеском матче против «Барселоны». Эта встреча состоится сегодня, двенадцатого августа. Причина отсутствия Головина - травма лодыжки, об этом официально объявила пресс-слубжа «Монако».

При этом в конце недели уже стартует чемпионат, в субботу «Монако» сыграет с вернувшимся в высший свет французского футбола «Сент-Этьеном» в рамках первого тура. Сможет ли Головин сыграть в этих матчах, не сообщается.

Напомним, что российский футболист выступает в Монте-Карло с 2018 года.


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