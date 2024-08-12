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«ПСЖ» намерен продать полузащитника

12 Августа 2024 • 05:05 Комментировать
Гавр
...
ПСЖ
16.08 21:45

В «Пари Сен-Жермен» решили расстаться с полузащитником Данилу Перейрой.

Португалец не всегда проходил в стартовый состав команды Луиса Энрике в прошедшей кампании. Теперь в клубе готовы выслушать трансферные предложения по 32-летнему игроку, докладывает журналист Лоик Танзи. Вероятность ухода хавбека до закрытия текущего окна оценивается достаточно высоко.

Данилу Перейра отыграл 157 матчей в цветах французского гранда, отметившись десятью забитыми голами и тремя результативными передачами. Контракт футболиста, оценённого порталом Transfermarkt в 8 млн евро, истекает по окончании сезона-2024/25.

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