«ПСЖ» намерен продать полузащитника

В «Пари Сен-Жермен» решили расстаться с полузащитником Данилу Перейрой.

Португалец не всегда проходил в стартовый состав команды Луиса Энрике в прошедшей кампании. Теперь в клубе готовы выслушать трансферные предложения по 32-летнему игроку, докладывает журналист Лоик Танзи. Вероятность ухода хавбека до закрытия текущего окна оценивается достаточно высоко.

Данилу Перейра отыграл 157 матчей в цветах французского гранда, отметившись десятью забитыми голами и тремя результативными передачами. Контракт футболиста, оценённого порталом Transfermarkt в 8 млн евро, истекает по окончании сезона-2024/25.