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Клуб Головина усилится 19-летним талантом слухи

11 Августа 2024 • 16:16 Комментировать
Монако
...
Сент-Этьен
17.08 22:00

Защитник «Тулузы» Кристиан Мависса продолжит карьеру в «Монако». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

По информации источника, покупка 19-летнего француза обойдется «Монако» в 16 миллионов евро плюс 4 миллиона в качестве бонусов. Сам Мависса подпишет трудовой договор с «Монако» на пять лет, отмечает журналист.

В прошлом сезоне Мависса появился на поле в 25 матчах с учетом всех турниров и отметился двумя забитыми голами.

В первом туре нового сезона чемпионата Франции «Монако» примет на своем поле «Сент-Этьен». Игра пройдет 17 августа, начало — в 22:00 по мск.

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