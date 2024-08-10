​Руководство LFP не может выбрать место проведения Суперкубка Франции

Суперкубок Франции будет разыгран - но когда, никто не знает, потому что руководство профессиональной французской лиги не может определиться с местом его проведения. Матч между «ПСЖ» и «Монако» должен был стстояится восьмого августа в Пекине в честь 60-летия установления дипломатических отношений между Францией и Китаем, но по какой-то причине его отменили.

- Матч не может быть проведён в Пекине. Он отменён, мы ищем новое место для проведения игры, - сообщает пресс-служба LFP.

Поговаривают, что «местом встречи», которое, оказывается, вполне можно изменить, станет одна из африканских стран.