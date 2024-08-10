Кавазашвили: «Сафонову лучше найти среднюю команду»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о перспективах российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Напомним, в недавнем товарищеском матче против австрийского «Штурма» (2:2) Сафонов пропустил два мяча.

«Давать какую-то оценку его выступлению я пока не готов и не хочу этим заниматься. Потому что главное, чтобы у него была впереди перспектива. Ему лучше найти среднюю команду европейского чемпионата», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Свой первый матч в новом сезоне чемпионата «Франции» парижане проведут 16 августа против «Гавра», за который выступает другой российский футболист Далер Кузяев.