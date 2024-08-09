Никита Чернов: «Может, через год Головин захочет в Новокузнецк перейти для души»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился комментарием о российском хавбеке «Монако» Александре Головине.

Футболист заявил, что Головин заслужил десятый номер и капитанскую повязку в «Монако», ведь он дольше всех играет за клуб.

«Я думаю, что «Монако» — не пик Головина. Честно, мне все равно, куда Саня перейдет, главное, чтобы он был доволен карьерой. Может, он через год захочет в Новокузнецк перейти для души», — приводит слова Чернова Sport24.

Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Действующий трудовой договор футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 30 млн евро.