Пачо дал комментарий после трансфера «ПСЖ»

В пятницу «ПСЖ» объявил о пополнении в своём составе. Чемпионы Франции подписали пятилетний контракт с защитником Виллианом Пачо, который в прошлом сезоне хорошо показал себя в немецком «Айнтрахте». После закрытия трансфера 22-летний Пачо дал комментарий.

«Я очень рад присоединиться к «ПСЖ». Надеюсь проявить свои качества и показать всю свою решимость, чтобы выиграть здесь много трофеев», - слова Пачо приводит пресс-служба «ПСЖ».

Напомним, что Виллиан Пачо стал первым игроком из Эквадора в истории «ПСЖ». За французскую команду защитник будет выступать под номером 51.