Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» объявил о трансфере защитника – он взял необычный номер официально

09 Августа 2024 • 14:20 Комментировать

«ПСЖ» посредством своего официального сайта объявил о переходе из немецкого «Айнтрахта» защитника Виллиана Пачо. 22-летний футболист заключил с грандом французской Лиги 1 контракт на пять сезонов – до середины 2029 года.

Пачо стал первым футболистом из Эквадора в истории «ПСЖ». В своём новом клубе защитник выбрал необычный игровой номер – номер 51.

Стоит сказать, что карьера Виллиана Пачо в Европе развивается довольно стремительно. В январе 2022 года защитник прибыл на европейский континент, перебравшись в «Антверпен». Летом 2023-го Пачо перешёл в «Айнтрахт», а теперь – в «ПСЖ».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2024 Виллиан Пачо Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро Соболев приступил к тренировкам в «Спартаке» Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» «Спартак» купил Кёна — источник «Спартак» решил избавиться от трёх иностранцев – названы все имена В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика «Ты должен объяснить»: Гвардиола отреагировал на новую причёску де Брёйне Абена прилетел в Москву — защитник интересен «Спартаку» Флик может пригласить в «Барселону» игрока «Баварии» Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити»
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Глушенков — следующий российский футболист, который уедет в Европу: выбираем возможный клуб игроку за пределами России
Спортивные новости
Осталось всего три дня: Кто лидирует на Олимпиаде по золотым медалям На Олимпиаде сменился лидер медального зачёта Китай сравнялся с США по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Париже Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Августа
14:30 · Франция. Лига 1
Пачо дал комментарий после трансфера «ПСЖ»
14:20 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» объявил о трансфере защитника – он взял необычный номер официально
13:20 · Франция. Лига 1
Сафонов сам примет решение по сборной России
12:02 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» готов возобновить переговоры с «Арсеналом» по трансферу Нкетиа
10:34 · Франция. Лига 1
Экс-вратарь «Динамо»: «Сафонов ни капельки не уступает Доннарумме»
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» подписал нового центрального защитника
08:24 · Англия. Премьер-лига
Тодибо выбрал между «Ювентусом» и «Вест Хэмом»
06:49 · Франция. Лига 1
Моуринью может пригласить в «Фенербахче» игрока, с которым работал в трёх клубах
06:33 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» снизил запрос по Нкетиа
01:35 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» установил ценник на Солера, который может вернуться в Испанию
00:08 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб перехватит Тодибо у «Ювентуса»
08 Августа
17:57 · Франция. Лига 1
Губерниев оценил решения Сафонова и Худякова уехать из России
16:38 · Франция. Лига 1
В «Гавре» отреагировали на информацию о возможном уходе Кузяева в ПАОК
14:39 · Франция. Лига 1
Кафанов: «Первое время старался не трогать Сафонова»
14:28 · Франция. Лига 1
Кафанов не рассказал, вызовут ли Сафонова в сборную России
09:51 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» назначил медосмотр Виллиану Пачо
09:46 · Англия. Премьер-лига
Булка: «Ди Мария ненавидит «Манчестер Юнайтед» 6
08:34 · Франция. Лига 1
Сафонов прокомментировал дебют в «ПСЖ»
02:47 · Франция. Лига 1
​Агент Головина: «Капитанская команда - выбор руководства и игроков» 1
02:20 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «Сафонов уверенно провёл матч»
07 Августа
23:35 · Россия. Премьер-лига
В РПЛ отреагировали на исход матча «ПСЖ» и «Штурма»
23:08 · Россия. Премьер-лига
Чанов – о дебюте Сафонова за «ПСЖ»: «Выводы делать рано»
21:30 · Россия. Премьер-лига
«ПСЖ» сыграл вничью со «Штурмом», Сафонов пропустил дважды
19:55 · Россия. Премьер-лига
Сафонов пропустил первый гол за «ПСЖ»
19:35 · Франция. Лига 1
Агент Головина рассказал о состоянии здоровья игрока «Монако»
Все новости
Рекомендуем