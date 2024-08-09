«ПСЖ» посредством своего официального сайта объявил о переходе из немецкого «Айнтрахта» защитника Виллиана Пачо. 22-летний футболист заключил с грандом французской Лиги 1 контракт на пять сезонов – до середины 2029 года.

Пачо стал первым футболистом из Эквадора в истории «ПСЖ». В своём новом клубе защитник выбрал необычный игровой номер – номер 51.

Стоит сказать, что карьера Виллиана Пачо в Европе развивается довольно стремительно. В январе 2022 года защитник прибыл на европейский континент, перебравшись в «Антверпен». Летом 2023-го Пачо перешёл в «Айнтрахт», а теперь – в «ПСЖ».