Сафонов сам примет решение по сборной России

Голкипер Матвей Сафонов получит вызов в сборную России на осенний сбор. При этом футболист сам решит, ехать ли в расположение национальной команды. Если Сафонову нужно будет больше времени на адаптацию в «ПСЖ», то он в сборную не поедет. Обо всём этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом году в сборную России в сентябре не вызывался Арсен Захарян. Игроку дали время на адаптацию в «Реал Сосьедаде» после летнего трансфера.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» и уже играл за парижан в товарищеском матче.

Соперники сборной России не сентябрь ещё не были объявлены. Появлялась информация о том, что ими могут стать сборные Таиланда и Вьетнама.