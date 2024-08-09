Экс-вратарь «Динамо»: «Сафонов ни капельки не уступает Доннарумме»

Роман Березовский, в прошлом страж ворот «Динамо», дал свой комментарий по поводу новичка «ПСЖ» Матвея Сафонова.

- В мастерстве Сафонова я не сомневаюсь. Он ни капельки не уступает Доннарумме, осталось только быстро адаптироваться и наладить языковую коммуникацию. Если «ПСЖ» взял Матвея, значит в клубе рассчитывают на него, - передаёт слова Березовского «Матч ТВ».

Напомним, воспитанник «Краснодара» пополнил ряды французского гранда этим летом, за Сафонова краснодарцы выручили 20 миллионов евро, а контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан на пять лет. Матвей дебютировал за «ПСЖ» в товарищеской игре с клубом «Штурм», которая завершилась со счётом 2:2.