Моуринью может пригласить в «Фенербахче» игрока, с которым работал в трёх клубах

Жозе Моуринью и Неманья Матич могут снова воссоединиться – на этот раз в «Фенербахче».

Португальский специалист возглавил турецкий клуб в межсезонье. «Особенный» работает над усилением полузащиты своей команды, и одной из его целей стал Матич, выступающий во Франции за «Лион». По сведениям FootMercato, Моуринью очень хотел бы снова поработать с сербским хавбеком, с которым ранее пересекался в «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Роме».

1 августа Неманья Матич отметил свой 36-й день рождения. Его контракт с «Лионом» рассчитан до середины 2026 года.

Под руководством знаменитого португальца опорник провёл в общей сложности более 200 матчей – больше, чем при любом другом тренере за всю карьеру.