Губерниев оценил решения Сафонова и Худякова уехать из России

Накануне состоялся товарищеский матч между «ПСЖ» и «Штурмом». В воротах французской и австрийской команд были вратари из России – Матвей Сафонов и Даниил Худяков. Футболисты перешли в эти клубы в летнее трансферное окно. Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о решении Сафонова и Худякова перейти в иностранные команды.

«Ребята молодцы, борются, не стоят на месте. Они конкурируют в своих командах в разных чемпионатах. Я ими восхищаюсь как спортсменами! Как вратарь и специалист по вратарям, я за то, чтобы люди выходили из зоны комфорта. Они это сделали и заслуживают уважения», - цитирует Губерниева Metaratings.

Отметим, что Матвею Сафонову в «ПСЖ» предстоит конкурировать со звёздным вратарём национальной сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой. Чемпионы Франции первый матч нового сезона проведут в пятницу, 16 августа.