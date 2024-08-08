В «Гавре» отреагировали на информацию о возможном уходе Кузяева в ПАОК

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер высказался о возможном трансфере хавбека команды Далера Кузяева в греческий ПАОК.

Ранее в СМИ появилась информация, что 31-летний Кузяев может продолжить карьеру в Греции.

— Это ложь, — приводит слова Бодмера издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, Кузяев перебрался в «Гавр» летом прошлого года. За это время он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет два ассиста.

Трудовой договор Кузяева с французским клубом рассчитан до лета 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в восемь миллионов евро.