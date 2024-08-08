Кафанов: «Первое время старался не трогать Сафонова»

Виталий Кафанов, который в сборной России является тренером вратарей, планирует поговорить с Матвеем Сафоновым. По словам тренера, первое время после трансфера в «ПСЖ» он старался не отвлекать футболиста.

«Первое время вообще старался его не трогать, чтобы не отвлекать. В любом случае вечером обсудим всё, что было за последнее время», - цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что накануне Сафонов впервые сыграл за «ПСЖ». Дебют российского вратаря в гранде Лиги 1 случился в товарищеском матче против «Штурма».

Ближайший сбор национальной команды России состоится в сентябре.