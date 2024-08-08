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Кафанов не рассказал, вызовут ли Сафонова в сборную России

08 Августа 2024 • 14:28 Комментировать

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов не стал отвечать на вопрос, будет ли Матвей Сафонов вызван в команду на сентябрьский сбор.

Как известно, в летнее трансферное окно Сафонов перешёл из «Краснодара» в «ПСЖ». Год назад в сборную России после переезда в Европу не вызывался Арсен Захарян – ему давали время на адаптацию к новой команде и стране.

«До объявления списка приглашённых игроков осталось не так много времени. Давайте дождёмся официальной информации», - цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что сборная России в условиях санкций может проводить только товарищеские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России ПСЖ Виталий Кафанов Матвей Сафонов ещё теги
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