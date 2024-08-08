Сафонов прокомментировал дебют в «ПСЖ»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов провел дебютный поединок в составе французского «ПСЖ». Парижане сыграли вничью с австрийским «Штурмом» со счетом 2:2. Россиянин пропустил два мяча.

«Сделаны первые шаги», - оставил сообщение Матвей в своих социальных сетях.

Сафонов перешел во французский топ-клуб из «Краснодара» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 20 миллионов евро. Вратарь заключил с парижанами долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2029 года.

В прошлом сезоне Матвей сыграл за краснодарскую команду 30 матчей и пропустил 27 мячей.