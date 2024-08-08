​Агент Головина: «Капитанская команда - выбор руководства и игроков»

Российский нападающий Александр Головин выступает за «Монако» уже шестой год, и сейчас он стал капитаном команды - такой выбор сделали сами игроки клуба, а также, естественно, его руководство. Изменения прокомментировал агент футболиста - Александр Клюев. Он подчеркнул, что такой выбор был сделан самим руководством клуба.

- У Головина уже давно есть статус лидера в «Монако». Здорово, что теперь он будет выступать за «Монако» под 10-м номером. А капитанская повязка — дополнительная ответственность, потому что это выбор команды и руководства клуба, - цитирует слова Клюева «Чемпионат».

До «Монако» Головин выступал за московский ЦСКА.