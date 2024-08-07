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Агент Головина рассказал о состоянии здоровья игрока «Монако»

07 Августа 2024 • 19:35 Комментировать

Агент российского футболиста Александра Головина, который в новом сезоне будет капитаном «Монако», рассказал о состоянии здоровья игрока.

Напомним, футболист ранее получил травму лодыжки и выбыл из строя на неопределённый срок.

- Александр чувствует себя нормально. Восстановительный процесс идёт по плану, ничего серьёзного не произошло. Медицинский штаб «Монако» определит сроки возвращения Александра, - передаёт слова Александра Клюева «Чемпионат».

Головин принадлежит «Монако» с 2018 года, куда перешёл из ЦСКА после успешного чемпионата мира. За это время футболист принял участие в 203 встречах и забил 31 гол.

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