Агент Головина рассказал о состоянии здоровья игрока «Монако»

Агент российского футболиста Александра Головина, который в новом сезоне будет капитаном «Монако», рассказал о состоянии здоровья игрока.

Напомним, футболист ранее получил травму лодыжки и выбыл из строя на неопределённый срок.

- Александр чувствует себя нормально. Восстановительный процесс идёт по плану, ничего серьёзного не произошло. Медицинский штаб «Монако» определит сроки возвращения Александра, - передаёт слова Александра Клюева «Чемпионат».

Головин принадлежит «Монако» с 2018 года, куда перешёл из ЦСКА после успешного чемпионата мира. За это время футболист принял участие в 203 встречах и забил 31 гол.