Стало известно, когда Сафонов может дебютировать за «ПСЖ»

Российский вратарь Матвей Сафонов впервые попал в заявку «ПСЖ». Об этом сообщает пресс-служба французского гранда.

Сегодня, 7 августа, «ПСЖ» проведет товарищеский матч против австрийского «Штурма». Начало поединка запланировано на 19:30 по столичному времени.

Напомним, Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» текущим летом. Покупка 25-летнего голкипера обошлась парижанам в 20 миллионов евро.

Стоит сказать, что за «Штурм» тоже с недавних пор играет российский вратарь — Даниил Худяков. Он присоединился к команде свободным агентом, покинув этим летом московский «Локомотив».