39-летний игрок атаки полузащиты Матьё Вальбуэна обрёл новый клуб в Греции. Он в статусе свободного агента присоединился к «Калитее», клубу высшего греческого футбольного дивизиона. Контракт с французским ветераном футбола подписан на один год.

Напомним, что прошлый сезон Вальбуэна провёл на Кипре. Там он выступал за «Аполлон» из Лимассола. Ранее в Греции француз с 2019 по 2023 годы играл за местный топ клуб – пирейский «Олимпиакос». На протяжении карьеры выступал за «Фенербахче», московское «Динамо», «Лион», «Марсель» и другие клубы. Сыграл в 52 матчах за сборную Франции, забил восемь голов.