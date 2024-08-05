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Чемпионат Франции. Лига 1

39-летний Вальбуэна обрёл новый клуб в Греции официально

05 Августа 2024 • 19:40 Комментировать

39-летний игрок атаки полузащиты Матьё Вальбуэна обрёл новый клуб в Греции. Он в статусе свободного агента присоединился к «Калитее», клубу высшего греческого футбольного дивизиона. Контракт с французским ветераном футбола подписан на один год.

Напомним, что прошлый сезон Вальбуэна провёл на Кипре. Там он выступал за «Аполлон» из Лимассола. Ранее в Греции француз с 2019 по 2023 годы играл за местный топ клуб – пирейский «Олимпиакос». На протяжении карьеры выступал за «Фенербахче», московское «Динамо», «Лион», «Марсель» и другие клубы. Сыграл в 52 матчах за сборную Франции, забил восемь голов.

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