26-летний португальский полузащитник Ренату Саншеш вернулся в «Бенфику». В аренду бывшему клубу его отдал «ПСЖ». О переходе игрока сообщает официальный сайт парижан.

Срок арендного соглашения рассчитан на один сезон. У «орлов» есть право выкупа футболиста.

Напомним, что Саншеш – воспитанник «Бенфики». Летом 2016 года после удачного Евро Ренату покинул «орлов» и перешёл в «Баварию». Затем в непростой карьере успел поиграть помимо «ПСЖ» в «Суонси», «Роме» и «Лилле».

«Бенфика» по итогу прошлого сезона стала второй в чемпионате Португалии, уступив чемпионство лиссабонскому «Спортингу».