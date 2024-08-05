Аль-Хелаифи: «Невеш - один из самых талантливых игроков Португалии и мира»

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи дал комментарий по поводу подписания полузащитника Жоау Невеша. Португалец подписал с грандом Лиги 1 контракт на пять сезонов.

«Мы рады приветствовать Невеша в нашей семье «ПСЖ». Жоау – один из самых талантливых игроков Португалии и мира. Он переходит в «ПСЖ» с большим энтузиазмом и с полной решимостью бороться за нашу эмблему, чего мы ожидаем от всех игроков.

Мы продолжаем создавать в «ПСЖ» фантастическую молодую команду, где в основе лежит командная работа, талант и коллективный дух. Это фундамент великого будущего нашего клуба», - цитирует аль-Хелаифи сайт «ПСЖ».