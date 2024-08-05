Невеш прокомментировал переход в «ПСЖ»

Трансферная сага с участием полузащитника Жоау Невеша завершилась – 19-летний футболист перебрался из «Бенфики» в «ПСЖ». Португалец заключил с чемпионами Франции контракт на пять лет, о чём уже было официально объявлено.
После закрытия трансфера Жоау Невеш дал комментарий. Футболист поделился своими эмоциями от перехода в «ПСЖ».
«Для меня большая гордость присоединиться к «ПСЖ», к этому очень амбициозному клубу. Я сделаю всё, чтобы помогать своим партнёрам по команде, прогрессировать в этом замечательном клубе и выиграть множество титулов», - слова Невеша приведены на сайте «ПСЖ».
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